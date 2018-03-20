Arnavutluk'tan getirdikleri 1.1 ton uyuşturucuyu Bodrum'dan Türkiye'ye sokan çeteye baskın düzenlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Narkotik Şubesi ekipleri, Arnavutluk makamları tarafından yakından takip edilen Met K. liderliğindeki çetenin Bodrum'dan Türkiye'ye uyuşturucu sokacağı bilgisine ulaştı. Ekipler yaklaşık 6 aydır yapılan takipler ve uluslararası çalışmalar sonucu çetenin Muğla'da uyuşturucuyu sakladığı adresi belirledi.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle gece saat 02.30 sıralarında Milas ilçesinde baskın düzenledi. Operasyonda Arnavutluk'tan getirilen 1 ton 100 kilogram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 4'ü Arnavutluk vatandaşı 7 şüpheli gözaltına alındı.

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