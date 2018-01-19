Muğla'nın Bodrum ilçesinde işadamı cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. En yakın arkadaşını öldüren zanlının, iş adamının telefonunu ilçenin farklı noktalarında açarak polisi yanıltmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, 46 yaşındaki ünlü iş adamı Ali Özdemir'in 6 Ocak'ta kaybolmasından 9 gün sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına gelen iş adamının en yakın arkadaşı 40 yaşındaki Mustafa Ö., Özdemir'i öldürdüğünü ve cesedini kayınbabası Arif S. ile birlikte Göktepe mevkisinde ormanlık alana attıklarını itiraf etmişti. Bunun üzerine katil zanlısı Mustafa Ö. ile kayınbabası Arif S., eşi Tuğba Ö., baldızı K.S. ve kayınvalidesi F.S. gözaltına alınmıştı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde 4 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Katil zanlısı Mustafa Ö., basın mensuplarının "Neden öldürdünüz, pişman mısınız?" sorularını yanıtsız bıraktı.

"YANLIŞLIKLA VURDUM"

Cinayet zanlısının, ifadesinde yakın arkadaşı Ali Özdemir ile birlikte o gece sabaha kadar eğlendiklerini, gittikleri partiden birlikte ayrıldıklarını ve çorba içtikten sonra kendi evine geçtiklerini anlattığı öğrenildi. Cinayeti işlediğini de itiraf eden Mustafa Ö., "Sabaha kadar eğlendik, daha sonra eve geçtik. Ben eşimle ilişkide olduğunu öğrendim. Yatmaya gidiyorum diyerek evin üst katına çıktım. Merdivenlere oturarak konuşmalarını dinledim. Ali'nin eşime 'Ne zaman boşanıyorsun, artık kavuşalım' dediğini duydum. Sabah eşim evden çıktıktan sonra yanına gittim konuşmak için ama bana küfür etti. Kavga etmeye başladık. Bir anda boğuştuk ve Ali'nin silahını çekmeceden aldım korkutmak için, o anda olanlar oldu. Yanlışlıkla vurdum" dedi.

Mustafa Ö.'nün başına silahla ateş ettikten sonra Özdemir'in cesedini kayınpederi Arif.S. ile ormanlık alana taşıyarak üzerini naylon bir örtüyle kapattıklarını itiraf etmesinin ardından kayınpederi Arif S. de gözaltına alındı. Arif S. ise ifadesinde, "Ben Mumcular bölgesindeydim. Mustafa beni aradı, musluklarının patladığını söyledi. Evlerine gittiğimde Ali Özdemir koltukta kanlar içerisinde yatıyordu. Bir battaniyeye sararak ormanlık alana taşıtık" diye konuştu.

Mustafa Ö.'nün baldızı K.S. de ifadesinde, "Mustafa Ö., 'Ablana bir sürpriz yapacağım, kahvaltıya götür. Bende oraya geleceğim' dedi. Bende erkenden ablamı alarak kahvaltıya götürdüm" dedi.



CİNAYET SİLAHINI DENİZE ATMIŞ

Mustafa Ö.'nün cinayetin ardından Özdemir'in de iş yerinin bulunduğu Bitez sahiline giderek cinayette kullandığı silahı ve cep telefonunu denize attığını söylediği öğrenildi. Zanlının ifadesi üzerine Bitez sahilinde dalgıç ekipleri cinayette kullanılan silahı ve Özdemir'in cep telefonunu aramaya başladı. İki cep telefonu denizden çıkarılırken, silaha ulaşılamadığı öğrenildi.

Katil zanlısı Mustafa Ö.'nün Ali Özdemir'in cep telefonunu 4 gün boyunca Turgutreis, Gümüşlük, Gündoğan ve Göltürkbükün'de farklı noktalarda açıp kapayarak telefon sinyali ile polisi yanıltmaya çalıştığı da ortaya çıktı.





BODRUM

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