Bodrum'da işletmeci 46 yaşındaki Ali Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Özdemir'in eski ortağı katil zanlısı 40 yaşındaki Mustafa Ö.'nün eşi 34 yaşındaki T.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.Ö.'nün öldürülen Ali Özdemir ile ilişkisini itiraf ettiği belirtildi.
DHA'nın haberine göre, Bitez Mahallesi'ndeki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi, 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir'in kaybolması ardından, 12 Ocak'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Eski ortak Mustafa Ö. tedavisinin ardından geçen pazartesi günü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Özdemir'i öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö. itirafından sonra cesedi sakladığı yeri de gösterdi. Özdemir'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Cinayet zanlısı Mustafa Ö.'nün dışında, eşi T.Ö., kayınpederi Ali S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı Rus avukat A.K.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Ali Özdemir, geçen çarşamba günü memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Sorguları tamamlanan şüphelilerin 6'sı serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 6 şüpheli ise dün sabah adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Mustafa Ö. ile kayınpederi Ali S.'yi tutukladı. Mahkeme, Mustafa Ö.'nün kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı Rus avukat A.K.'yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şüphelilerden Mustafa Ö.'nün eşi T.Ö. de gece ilerleyen saatlere kadar işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İLİŞKİYİ İTİRAF ETTİ
Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde konuşan T.Ö., ifadesinde eşinin eski ortağı Ali Özdemir ile ilişkisini itiraf etti. T.Ö., şunları söyledi:
"Ali Özdemir ile önceleri normal olan arkadaşlık ilişkimiz, sonradan duygusal ilişkiye dönüştü. Ancak sık sık ayrılıyorduk çünkü benim içim rahat değildi. O ise benim eşim Mustafa Ö.'den boşanıp, kendisiyle evlenmemi istiyordu. Son günlerde eşimin ilişkimizi öğrendiğini, bana karşı tavırlarından anlamaya başlamıştım. 'Benim başımı belaya sokacaksın' diyordu. Ancak Ali'yi öldürebileceğini asla düşünmedim. Eşimin bana karşı davranışları değişmişti. Psikolojik baskı uygulamaya başlamıştı. Ali ile olan ilişkimi belirten cümleler kuruyordu. Cinayetin yaşandığı günden bir gece önce, gittiğimiz eğlence mekanında bana 'Bu şarkıları iyi dinle. Gözümün içine iyi bak. Çünkü bu gözleri bir daha göremeyeceksin' dedi. Ben de eşime 'Neler söylüyorsun, sen iyi değilsin, istersen konuşalım, herkes yeni bir hayata başlasın' dedim. Bana 'Benim hayatım bitti, bitirdiniz. Ben de sizlerin ömür boyu unutamayacağı ders vereceğim. Bunlara sadece sen değil, senin çevren de neden oldu' dedi. Gecemiz iyi başlamıştı, tartışma artınca bardan ayrıldık, eve geldik. Eşim benden vicdani intikam almaya başlamıştı. Benden boşanmak istedi, sonra çocuklarımız için vazgeçti. Ben de Ali'den ayrılmak istiyor ve yuvamı dağıtmak istemiyordum. Eşime 'Eski günlerimize geri dönebiliriz' dedim. Bana 'Bu saatten sonra mı?' dedi. Benim tek suçum iki erkek arasında kalmamdı. Duygularım karmakarışık, psikolojim altüst olmuştu. Ne yapacağımı bilmiyordum, ben bunları düşünürken Ali birden ortadan kayboldu. 4-5 gün onu aradım. Eşim, savcılığa gidip teslim olunca Ali'nin öldürüldüğünü anladım. Babamın ise eşime nasıl yardım ettiğini, ne yaptığını bilmiyorum çünkü bana bu konuda bir şey söylemedi."
"TUTUKLANMASINI TALEP EDECEĞİM"
Öldürülen işadamı Ali Özdemir'in ağabeyi Şaban Özdemir ise, şöyle konuştu:
"Ortada bir tiyatro var. Gönül ilişkisi ve namus cinayeti gibi gösterilen bir olay tiyatroya dönüştürülmüş. T.Ö. serbest kalıyor. Başından beri kardeşimin öldürülüşünde payı olduğunu iddia ediyor ve düşünüyorum. Bu nedenle pazartesi günü savcılığa, T.Ö.'nün serbest bırakılmasına itiraz ederek, tutuklanmasını avukatım aracılığı ile talep edeceğim."
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