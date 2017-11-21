Bodrum Loft projesi WAF 2017’de büyük ödülü aldı

World Architecture Festival (Dünya Mimarlık Festivali) –WAF’ın buluşmalarının onuncusun kutlandığı bu yıl, geçen yıl da olduğu gibi Berlin’de gerçekleşti.
Akfen'den yapılan açıklamaya göre, WAF 2017, dünyanın önde gelen mimarlarını ve mimarlık ofislerini ödül programı, konferans ve sergilerle bir araya getirdi, en yeni projelerin sunum ve sergilenmesine, mimarlık ve kent gündemi tartışmalarına ev sahipliği yaptı.
Finalist projeler arasında yer alan Bodrum Loft, WAF 2017 jürisi tarafından "Turizm Yatırımları Proje" kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.
WAF 2017 jürisi karar notunda, jürinin, zorlu arazinin kullanımı ve tarihsel bağlama dair mimari yaklaşımı takdir ettiği belirtilerek, "Bu proje, yapı birimlerinin yerleştirilmesi ve eklemlenmesi yönüyle zor bir bölgenin çok iyi anlaşılmış olduğunu ortaya koyuyor. Peyzajla ile ilişkili olarak tarihi ve yerel emsalleri akıllıca yeniden yorumluyor. Sosyal ve özel alanlar, bina taban alanını asgariye indirecek biçimde dikkatli şekilde organize edilmiş şeklinde değerlendirdi. Tasarımda, yapıların araziye uygun ve minimum taban alanı kullanarak yerleşimi en net olarak denizden bakıldığında görülüyor." ifadelerine yer verdi.
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