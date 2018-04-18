Bodrum Tilkicik Koyu’nda çevrecilerin zaferi

Akdeniz fokları ve posidonia çayırları başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle korunan türlere ev sahipliği yapan Bodrum Tilkicik Burnu’nda yapılması planlanan deniz dolgusu ile marina projesinin iptali için çevre sakinlerinin başlattığı hukuk mücadelesinde yeni bir karar çıktı. Habertürk’ün Aralık 2017’de “Epik katliam” başlığıyla gündeme getirdiği Bodrum Tilkicik Koyu’ndaki proje için Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ağustos 2016’da “ÇED gerekli değildir” yönünde karar vermişti. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre 158 yöre sakininin açtığı dava sonucu geçen yıl aralık ayında yürütmeyi durduran Muğla 2. İdare Mahkemesi, geçen şubat ayındaki duruşmada da bilirkişi raporuna dayanarak “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti.
KAMU YARARINA BAKILACAK
Mahkeme kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporunda, villa sakinlerinin denize girip güneşlenmeleri için ayrılacak 12 bin metrekarelik alanın iskele alanı olarak düzenlenmesinde kamu yararı olup olmadığının irdelenmesi gündeme getirildi. Bilirkişi, Tilkicik Koyu’ndaki kıyı dolgusu ve iskele alanlarının birbirine çok yakın olduğunu, Google Earth uygulaması üzerinden de raporladı. Marina ve iskele dolgu işlemlerinin konut ve otel inşaatı kazılarından çıkan toprakla gerçekleştirileceği tespiti de raporda yer verildi. Raporda dikkat çeken diğer tespitler şöyle.
- 1 No’lu iskelenin hemen bitişiğinde yer alan arkeolojik sit alanı ile olan etkileşimine ilişkin bir araştırma yapılmamış, koruma önerisi getirilmemiş.
- Kıyı alanındaki kamusal kullanımı etkileyecek projelerin onay ve uygulama süreçlerinde halkın görüşlerine yer verilmeli.
- ÇED gerekli değildir kararı jeolojik açıdan yeterli inceleme ve öneri geliştirmeye olanak tanımadı
- Projelerin çevresi ile yaya ve taşıt ulaşımının ilişkilendirilmemiş olduğu ayrıca çevrede sürdürülmekte olan konut ve otel projeleri ile de ilişkisi kurulmadı.
- Projenin çevredeki kumsallar ve kıyı kullanımları üzerindeki etkisi incelenmedi.
- Proje tanıtım dosyasının şehircilik ilkeleri ve imar mevzuatı açısından yetersiz.
- Google Earth görüntülerine bakıldığında kıyı dolgu ve iskele alanlarının birbirine çok yakın olduğu ve birbirleri arasında etkileşim olduğunun görüldüğü bu nedenle kıyı dolguların kümülatif etkileri irdelenmeli.
‘OTELE SÖZÜMÜZ YOK’
Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, Tilkicik Koyu’ndaki hukuksal süreçle ilgili gelişme için şunları söyledi: “Epique Island projesindeki otel inşaatı devam ediyor. Kanuna uygun bir inşaatsa sözümüz yok. Bizim itirazımız, marina projesine alt yapı oluşturmak üzere yapılan dolgu çalışmaları içindi. Bodrum’da son yıllarda yarım ada gibi denize kıyısı olan yerlerde yapılan inşaat faaliyetlerinde çıkarılan hafriyat denize dökülmeye başlandı. Tilkicik’te de bu yaşandı. Bina inşaatlarından çıkan hafriyat, denizin bir kısmına döküldü. 2 ay önce Bodrum Denizciler Derneği olarak da suç duyurusunda bulunduk. Bodrum’da bu şekilde doldurulmuş deniz yok. Yargı kararından sonra firma çevrecilerle toplantı yaptı. Dolgudan vazgeçtiklerini yerine marina yapmak istediklerini söylemişler. Peki marina inşaatı dolgu olmadan nasıl yapılacak?”
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