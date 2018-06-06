Bodrum merkezde bulunan bir site içerisine yaklaşık 20 domuz yiyecek aramaya girdi. 6 büyük domuz 14 yavru domuz sitenin altını üstüne getirdi. Yiyecek arayan domuzların insanlardan kaçmaması ise dikkatlerden kaçmadı.



İHA'nın haberine göre, gece yarısı gezen domuz sürüsü site sakinlerini tedirgin etti. Bir süre site içinde yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

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