Muğla’nın Bodrum ilçesinde düğün konvoyunun geçişi sırasında ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ömer Faruk Odabaşı, Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı.
İHA'nın haberine göre, Muğla’nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi’nde 4 Temmuz Çarşamba akşamı meydana gelen kazada, düğün konvoyunun geçişi sırasında ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı’na, ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ömer Faruk Odabaşı, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken iç kanama sonucu ambulanstaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SON SÖZLERİ "BENİM BİR ŞEYİM YOK, ÜZÜLME ANNE" OLDU
Küçük çocuk kaza yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedye ile ambulansa bindirilirken üzüntüden ağlayan annesine “Anne üzülme benim bir şeyim yok” dedi. Küçük Ömer Faruk’un iç kanamaya bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cenazede oğlunun kaza anını anlatan baba Murat Odabaşı, "Büyük oğlum tatile geldiği için futbol okuluna yazdırmıştım. Evimizin karşısında iki şeritli yolda karşıya geçmeye hazırlanıyorduk. Tek taraflı yol tıkalı olduğu için diğer şeritte 15 araçlık bir konvoy vardı. Biz de tam karşıya geçeceğimiz sırada konvoyların arkasında bekleyen aracın bir tanesi araçların önüne geçmek için sol şeritten sollama yaptı. Biz de yola çıktığımız için Ömer'im karşıya koşarak geçmek istedi. Araç fark etmemesi sonucu çocuğuma çarptı" dedi.
"BABA SIRTIMDA BİR ŞEY VAR MI?"
Kaza sonrası yaşananları anlatan baba Murat Odabaşı, "Kaza sonrası araç çocuğumu zaten bir metre kadar altında sürükledi. Aracın altından biz çıkardık. Çıkardığımızda bilinci yerindeydi. ‘Baba sırtımda bir şey var mı?’ diye bana sordu. Bilinci açıktı. O esnada annesi geldi. Annesine ‘Bir şeyim yok anne’ dedi. O sırada hastaneye yola çıktığı esnada ambulans içerisinde ağırlaşmaya başladı" diye konuştu.
Cenazeye katılan arkadaşları Abdurrahman Demirci ve Fırat Adalı da Ömer'i anlatarak, "Arkadaşımızı 3 hafta önce görmüştük. İyi birisiydi. Beraber zaman geçirirdik. Allah’ın takdiri böyleymiş" dedi.
Evinde helallik alınması sırasında anne Nugül Odabaşı fenalık geçirdi. Yakınlarının teselli ettiği anne güçlükle ayakta durabildi. Minik Ömer için Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi Sahil Yolu Camii’nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Odabaşı, cenaze namazından sonra memleketi Ordu’nun Çaybaşı ilçesi İçeribükü Mahallesi Kozluk mevkisinde toprağa verildi.
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