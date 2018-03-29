Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden Boeing, üretim sistemlerine bulaşmış bir takım kötü amaçlı yazılımlar (malware) tespit ettiğini açıkladı! Sisteminde, "sınırlı sayıda" şeklinde belirtilen kötü amaçlı yazılımların temizlenmesi için çalışmalara hızla başlayan Boeing, yayılan haberler yüzünden vatandaşlarda büyük endişe yarattı.

Şirket yöneticileri, medyaya yayılan ve büyük infial yaratan haberler için "Abartılı ve yanlış" tanımını kullanırken, Boeing ticari uçaklarının iletişiminden sorumlu Linda Mills, yaşanan kötü amaçlı yazılım saldırısının ardından gerekli iyileştirmelerin yapıldığını dile getirdi ve izinsiz girişlerin Boeing'in üretim ve teslimat birimlerini etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.