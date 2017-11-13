Boeing'ten açıklama: "70 yıldır Suudi Arabistan'dayız, 100 yıl daha olacağız"

Dubai Air Show'da CNBC muhabirinin sorularını yanıtlayan Allen, son dönemde yaşanan karışıklığa karşın bölgenin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Özellikle Suudi Arabistan'a dikkat çeken Allen, "Suudi Arabistan çok önemli bir pazar. 70 yıldır oradayız ve 100 yıl daha orada olacağız" dedi.

Boeing'den daha önce yapılan açıklamada da, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve sosyal reformlarını içeren 2030 vizyonunun önemli bir fırsat olduğu belirtilmişti.

Bu yıln başında Suudi Arabistan ile Boeing arasında askeri ve ticari çok sayıda anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşma Boeing Chinook helikopterleri, P-8 askeri uçakları ve güdümlü silah sistemlerini kapsıyor.

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