Boeing ve Singapur Havayolları arasında dev anlaşma

Havacılık dünyasının en büyük satın almalarından biri duyuruldu. Sektörde dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olan Asya Pasifik'in önde gelen havayolu şirketlerinden Singapur Havayolları, gelecek 10 yıllık planları doğrultusunda 39 geniş gövde uçak alacak.

22-26 Ekim tarihleri arasında Başbakan Lee Hsien Loong'un Washington ziyaretinde tamamlanması beklenen dev sipariş 20 adet Boeing 777-9 ve 19 adet 787-10 serisi uçaklardan oluşacak.

Liste fiyatı 13.8 milyar dolar olan siparişin nihai toplam büyüklüğü henüz açıklanmadı ancak daha önceki anlaşmalara bakıldığında fiyatın 6.5 milyar dolar civarına inebileceği belirtiliyor. Detayların imza töreninde verileceği belirtilirken anlaşma kapsamında her iki model için altışar uçaklık bir opsiyon da bulunuyor.





Dünyanın en iyi havayolu şirketleri







































































































































































































Dünyanın en iyi havayolu şirketleri

Skytrax tarafından dünyanın en iyi 2. havayolu şirketi seçilen Singapur Havayolları'nın bu kararı nedeniyle iki büyük üretici Airbus ve Boeing arasındaki kıyasıya rekabette Amerikalıları bir adım daha öne geçmiş görünüyor.

Bombardier ile C serisi programında ortaklığa giderek ABD'de vergi yükümlülüğünden sıyrılmaya çalışan Airbus, 2017 yılı satışlarına bakıldığında, eylül sonu itibarıyla net siparişlerde 271 adette kalırken Boeing ise 498'e ulaşmış durumda.

Boeing ve Singapur Havayolları arasındaki anlaşmanın Asya ve Orta Doğulu havayolları arasında kızışan rekabette masrafları kısmak için uzun vadede stratejik bir hamle olarak da değerlendiriliyor.

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