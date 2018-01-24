Boğaz ülseri hakkında bilmeniz gerekenler

Bazen, boğaz, yemek borusu veya ses tellerinde yeme, içme, çiğneme, yutkunma veya konuşma gibi sorunlara neden olabilen ülser olabilir. Birçok durum ve nedenden dolayı boğaz, yemek borusu ve ses tellerinde ülser gelişebilir. Boğaz ülserlerinin tedavisi ve yönetimi onlara neyin sebep olduğuna bağlıdır.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, boğaz ülseri hakkında şu bilgileri verdi:

BOĞAZDAKİ ÜLSERİN NEDENLERİ

* Kanser için uygulanan belirli kemoterapi veya radyasyon tedavileri

* Bakteriyel enfeksiyonlar

* Bir maya enfeksiyonu olan pamukçuk gibi mantar enfeksiyonları

* Coxsackie A virüsünün neden olduğu herpangina (ağız blisterleri) ve el, ayak ve ağız hastalığı gibi viral enfeksiyonlar.

* Behçet sendromu gibi ağız, cinsel organlar ve vücudun diğer bölgelerinde ülserlere neden olan iltihaplı hastalıklar

* Kanser

YUTAKTA GÖRÜLEN ÜLSERLERİN NEDENLERİ

* Gastrointestinal reflü hastalığı (GERD)

* Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler), bifosfonatlar ve bazı antibiyotikler

* Candida türleri (maya), Herpes simpleks virüsü (HSV) ve HIV

* Turunçgil ve sirke içeren asitli gıdaların; kafein ve alkol içeren içeceklerin aşırı tüketimi

* Amonyak veya sodyum hidroksit gibi korozif maddelerin içilmesi

* Kemoterapi veya radyasyon tedavileri

* Aşırı kusma

* Alerji

SES TELLERİNDEKİ ÜLSERİN NEDENLERİ

* Entübasyondan (boru takma) kaynaklanan yaralanma

* Ses tellerine temas eden mide asidi

* Gastroözofageal reflü hastalığının neden olduğu iltihap

* Aşırı öksürme veya sesi kullanma

* Kanser

SEMPTOMLAR

* Boğazda ülseri semptomları, altta yatan şu nedenlere bağlı olabilir:

* Boğaz ağrısı

* Ateş ve titreme

* Eklem ağrısı

* Yutma zorluğu

* Mide asidi yetersizliği

* Göğüs ağrısı veya yanma (mide ekşimesi)

* Boğazda bir yumru hissetmek

* Mide bulantısı

* Kan kusma

* Boğulma hissi

* Ses değişiklikleri

* Sık öksürme veya boğazı temizleme

* Tat değişiklikleri (ağızda asidik, acı veya ekşi tat)

* Koku değişiklikleri

* Kulak ağrısı

EVDE ALINABİLECEK TEDBİRLER

Bazı boğaz veya yutak ülseri tipleri daha kapsamlı bir tıbbi müdahale gerektirir ve insanlar tedavi seçeneklerini doktorlarıyla görüşmelidir.

Boğazdaki ülser belirtilerini tedavi etmek ve yönetmek için yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri ve modifikasyonları arasında şunlar olabilir:

* Baharatlı gıdalardan ve alkollü içeceklerden kaçınma

* Tütünden kaçınma

* Peynir, patates püresi ve yoğurt gibi yumuşak, kremsi ve hafif gıdalar yeme

* Cips, fındık ve bazı meyve ve sebzeler gibi kaba ve sert gıdalardan kaçınma

* Tuzlu suyla gargara yapma

* Ilık veya soğuk yiyecek ve içecekler tüketmek

* Mukoza zarlarını kaplamak için her yemekten önce ekşi krema yeme

* Gün boyunca az miktarda sıvı içme

* Sağlıklı bir şekilde kilo verme

* Yatmadan önce, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınma

* Hapları su olmadan almaktan kaçının.

* Boğazdaki ülserleri daha da kötüleştirebilecek ve bir kişinin kanser riskini artırabilecek tütün ve alkol ürünlerini bırakın.

* Diyabet gibi ülseri gelişme riskinin artmasına neden olabilecek her durumu yönetmeyle ilgili olarak bir doktorla konuşun.

* Asit reflüsünü önleme veya yönetme: Sağlıklı kilo verme, asidik veya tetikleyici gıdalardan kaçınma ve büyük, yağlı yemeklerden kaçınma. Yatak başını yükseltmek de yardımcı olabilir.”

BOĞAZ ÜLSERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN...

Sağlıklı kalma: İyi el hijyeniyle, bulaşıcı boğaz ülserlerine neden olabilecek bulaşıcı hastalıkların yayılması önlenebilir. Hastalanan veya bulaşıcı bir ülsere sahip kişilerden uzak durulması gerekir. Yüzeyin temiz tutulması aynı zamanda enfeksiyonun yayılmasını önleyebilir.

Boğaz ülseri

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