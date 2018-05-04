Boğaziçi Üniversitesi 4. Sanayi Devrimi’nde “Lojistik 4.0”a odaklandı

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Danışma Kurulu tarafından düzenlenen rutin toplantıların sonuncusunda “lojistik” konusu ele alındı. Toplantıda Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ümit Bilge ve Prof.Dr. Necati Aras yönetiminde Endüstri 4.0 teknolojileri ile değişen lojistik yaklaşım ve uygulamaları tartışıldı.

4. Sanayi Devrimi’nin etkisiyle birlikte değişim gösteren lojistik için Prof. Dr. Ümit Bilge, cevaplanması gereken iki temel soruya değindi. Bilge, birinin lojistik sistemlerinin Endüstri 4.0 ortamına uygun olarak nasıl tasarlanacağı, ikincisinin ise dijital teknolojiler sayesinde toplanan gerçek zamanlı veriyi lojistik ile ilgili kararları vermede nasıl kullanacağımız olduğunu belirtti.

Prof.Dr. Necati Aras ise tedarik lojistiğinde yaygınlaşmakta olan yeni yöntemlerden direk yollama (point-to-point logistics), toplayarak yollama (milk run), ve çapraz sevkiyatta (cross docking) temel ikilemin nakliye maliyeti ile envanter maliyeti arasındaki optimizasyon problemleri olduğunu belirtti. Araç rotalama, çizelgeleme ve envanter yönetimi problemlerinin veri analitiği, yapay zeka teknolojileri ile geliştirilen çözüm modellerini örneklendirildi.

Toplantıya katılan Arçelik, Renault, Pimsa, Ford, Tüpraş, Farplas, Eliar, TOSB temsilcileri ise lojistikteki önceliklerini ve karşılaştıkları sorunlarını paylaştılar. Koç Grubu Dijital Transformasyon Lideri Murad Ardaç, tedarik zincirinde Blockchain teknolojisi uygulamalarının henüz gelişmekte olan bir konu olduğunu, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında pek çok fırsat içerdiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca Endüstri 4.0 teknolojilerinin sunduğu bir başka çözüm ‘sanal ikiz’ kavramı ile lojistik sisteminin benzetim modellemesi ve sanal ikizin gerçek zamanlı yönetim için kullanım modelleri tartışıldı. Aynı kavramın gerçek zamanlı yönetim ile planlama arasında dikey entegrasyonu sağlamakta oynayacağı anahtar rolü de vurgulandı.