Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Danışma Kurulu oluşturuldu

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı, üniversitenin Kandilli Araştırma Kampüsü’nde bulunan Teleiletişim Enformatik Araştırmalar Merkezi (TETAM) binasında gerçekleştirildi. Teknoloji Transfer Ofisi’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşın Ertüzün’ün açılış konuşması ile başlayan toplantı, Platform Başkanı Prof. Dr. Lale Akarun ev sahipliğinde sürdürüldü.
Danışma Kurulu, Türkiye’yi Endüstri 4.0 teknolojilerini geliştiren, üreten ve satan bir ülke konumuna getirmeyi hedefleyen Platformun üniversiteleri merkeze koyarak iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunu içine alan bir yapı kurma hedefinin önemli bir ayağını oluşturuyor.
Kurulun ilk toplantısında konuşan Platform Başkanı Prof. Dr. Lale Akarun, kuruldan beklentilerini, “platform çalışmalarına yön vermek, ortak çalışma alanı ve yöntemleri geliştirilmesine destek vermek, çalışmaların stratejik yol haritasını uygunluğu konusunda geribildirimde bulunmak ve teknoloji geliştirme, ürünleştirme, pazar yaratma çalışmalarının yürütülmesine katkıda bulunmak” şeklinde sıraladı.
"Kamu, özel sektör, STK ve üniversiteler bir araya gelmeli”
Endüstri 4.0’ın iş dünyası ve üniversitelerde nasıl anlaşıldığını görmek için yürüttükleri araştırmanın sonuçlarını da özetleyen Prof. Dr. Akarun, şöyle konuştu:
“İlk olarak Endüstri 4.0 konusunun ve kapsamının tam olarak anlaşılamamasının yarattığı sorunlar söz konusu. Endüstri 4.0’ın sadece fabrika otomasyonu ve dijitalleşme yoluyla verimlilik artışı olarak algılanması, büyük bir işsizlik sorununa yol açabilir. Türkiye’nin Endüstri 4.0 atılımlarını yaparak, üretici konuma geçmesi, yeni iş sahaları yaratması ve bunun için gerekli stratejileri belirlemesi gerekiyor. İkinci olarak, hem Endüstri 4.0’da aktif rol alacak yetişmiş insan kaynağının yetersiz seviyede olduğu hem de üretilen teknoloji kullanacak bireylerde bilgi seviyesinin çok düşük olduğu görülüyor. Türkiye’nin dönüşümü için her düzeyde farkındalığı artıracak çalışmalarla her kesime ulaşılması büyük önem taşıyor. Son olarak da Endüstri 4.0’ın Türkiye’de uygulanmasına yönelik toplumsal sorunları ve etik prensipleri tartışarak politika geliştirilmesine öncülük edecek şekilde kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversitelerin bir araya gelmesi kaçınılmaz bir ihtiyaç.”
Önümüzdeki dönem yol haritası belirlendi
Danışma Kurulu’nun bu ilk toplantısında kurulun misyon ve vizyonu, üniversite-sanayi çalışma modelleri ve diğer öncelikli konular belirlenerek, önümüzdeki döneme ilişkin takvim netleştirildi. Gelecek aylarda kestirimci bakım ve lojistik optimizasyonu alanında eğitimlerin ve proje geliştirme çalıştaylarının düzenlenmesine ve endeksleme ve yetkinlik haritası çıkarımına yönelik faaliyetlere başlanmasına karar verildi.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Danışma Kurulu’ndaki isimler arasında Adnan Özyeğit (Pimsa), Ali Yıldırım (Netaş), Barış Düzenli (Tüpraş), Barış Gündüz (Ford Otosan), Boğaç Şimşir (Eczacıbaşı), Burçin Değirmencioğlu (İSO), Cavit Yantaç (Microsoft), Duygu Cankılıç (Mag4), Emine Çubukçu (Ogilvy), Gökhan Engin (Arctic), Gökhan Tunçdöken (Bosch), Gökhan Turhan (Turas Gaz), İbrahim Güzel (Arçelik), İffet İyigün Meydanlı (Farplas), Koray Çandır (Intel), Lalehan Can (Festo), Murat Yıldırım (Borusan), Mustafa Ayhan (Bosch), Nevin Çizmecioğulları (IDC), Ömer Bilgin (Pimsa), Rıza Durucasugil (Netaş), Sertaç Köksaldı (AIPPI), Sibel Eşder (TTGV) yer alıyor.
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