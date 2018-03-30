Boğaziçi Üniversitesi'nde mail krizi!

Boğaziçi Üniversitesi'nde, bugün akademik kadro, öğrenciler ve çalışanlar ile iletişim kurulan mail sisteminden atılan iki mesaj ve ardından yapılan "sanal saldırı" açıklamasının yankıları yaşanıyor.
Buna göre önce Üniversite'nin mail sistemi üzerinden 15.34’te bir mesaj paylaşıldı. Tüm akademik kadro, öğrenci ve çalışanlara gönderilen mail şöyleydi;
"Değerli Boğaziçi Üniversitesi mensupları ve sevgili öğrenciler,
Son dönemlerde yaşanan olaylar neticesinde üniversitemiz tarihinde ilkleri yaşar olmuş ve yaşananlardan ötürü yıllardır süre gelen Boğaziçi kimliği ve kültürü ciddi ölçüde zarar görmüştür. 19 Mart 2018 Pazartesi günü üniversite iradesi dışında gerçekleşen tatsız olayları desteklemediğimiz gibi bu olaylar neticesinde üniversite idaresine müdahale edilmesini de desteklemiyoruz. Öyle ki üniversitemiz temel ilkelerini ve duruşunu yitirmiş olup fikirlerin korku ve endişe ile ifade edildiği bir yapıya evrilmiş ve üniversite organları bu süreçler içerisinde işlev kaybı yaşamıştır. Yaşanan bu kayıplar eşliğinde meydana gelen korku ve panik havasında fikir beyan etmek cesaret göstergesi haline gelmiş olup bu cesareti gösterenlerin de kamuoyu önünde siyasi ve politik hedefler haline getirilmesi üniversitemizi oldukça kaygılandırmıştır. Bu baskıcı ortam devam ettiği sürece ders verilmesi, araştırma yapılması ve bilimsel ilerleme sağlanması mümkün değildir. Tüm akademisyenleri ve öğrencileri zedelenmiş olan boğaziçi kültürünü tekrar ayaklandırmak için birlik olmaya davet ediyoruz."
REKTÖRLÜK ONAYINA SUNULMADAN ATILMIŞ
Üniversitenin resmi mail hesabından atılan mesajdan 10 dakika sonra tüm akademisyenlere, öğrencilere ve çalışanlara yeni bir mesaj daha yollandı. O mesajda ise, ilk açıklamanın rektörlük onayı olmaksızın gerçekleştirildiği belirtilerek, "Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz" denildi.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz."
BOĞAZİÇİ REKTÖRLÜĞÜ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan mail kargaşasına ilişkin üniversite rektörlüğünden de yazılı bir açıklama yapıldı.
Boğaziçi Üniversitesi’nin açıklaması şöyle:
“Üniversitemize yapılan sanal saldırı hakkında açıklama 30 Mart 2018 Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kayıt İşleri Birimi’nin e-mail sisteminden bir sızma sonucu gönderilen ‘Üniversitemizde Yaşanan Son Olaylar Üzerine’ ve ‘Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!’ başlıklı iki ayrı mesaj, üniversitemizin herhangi bir birimi tarafından hazırlanmamış ve gönderilmemiştir. Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır.”
Konuyla ilgili ulaştığımız Boğaziçi Üniversitesi yetkilileri gerekli açıklamaların maille yapılacağını bildirdi.
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