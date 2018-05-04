Bogdanka Leczna - Chojniczanka Chojnice düellosu

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Bogdanka Leczna, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Chojniczanka Chojnice takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Bogdanka Leczna 27 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Chojniczanka Chojnice 47 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Bogdanka Leczna, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chojniczanka Chojnice son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 311 kodlu maçı oynayanlar; Bogdanka Leczna galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.80, Chojniczanka Chojnice galibiyet oranı 2.00.

Bogdanka Leczna son haftadaki Chojniczanka Chojnice müsabasında 2-0 kazandı.

Chojniczanka Chojnice, Bogdanka Leczna karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Bogdanka Leczna, 15 gol attı ve 17 gol yedi.

Chojniczanka Chojnice, dış sahada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chojniczanka Chojnice 17 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.