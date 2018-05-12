Bogdanka Leczna - Miedz Legnica maçı istatistikleri

Bogdanka Leczna ve Miedz Legnica, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Bogdanka Leczna 31 puanla 15. sırada, Miedz Legnica 55 puanla 1. sırada bulunuyor. Bogdanka Leczna, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Miedz Legnica son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 537 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bogdanka Leczna kazanırsa 3.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Miedz Legnica sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler.

Bogdanka Leczna son hafta oynanan Miedz Legnica maçında 2-0 kazandı.

Miedz Legnica, Bogdanka Leczna karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Bogdanka Leczna, 18 gol attı ve 17 gol yedi.

Miedz Legnica ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Miedz Legnica, 17 gol atarken 11 gol yedi.