Bogdanka Leczna - Olimpia Grudziadz maçı heyecanı

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Bogdanka Leczna, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Olimpia Grudziadz takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. 24 puanlı Bogdanka Leczna 17. sırada bulunuyor, Olimpia Grudziadz 25 puana sahip ve 15. sırada. Bogdanka Leczna, son 5 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Olimpia Grudziadz son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 379 kodlu maçı oynayanlar; Bogdanka Leczna galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Olimpia Grudziadz galibiyet oranı 2.80.

Bogdanka Leczna son haftadaki Olimpia Grudziadz müsabasında 2-1 kazandı.

Olimpia Grudziadz ise Bogdanka Leczna karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Bogdanka Leczna, 13 gol attı ve 17 gol yedi.

Olimpia Grudziadz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Olimpia Grudziadz, 8 gol atarken 16 gol yedi.