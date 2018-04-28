Bogdanka Leczna - Olimpia Grudziadz maçı heyecanı

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Bogdanka Leczna, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Olimpia Grudziadz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Bogdanka Leczna 24 puanla 17. sırada, Olimpia Grudziadz 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Bogdanka Leczna son 5 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Olimpia Grudziadz, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 379 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bogdanka Leczna kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, Olimpia Grudziadz sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Bogdanka Leczna son hafta oynanan Olimpia Grudziadz maçında 2-1 kazandı.

Olimpia Grudziadz ise Bogdanka Leczna maçında 2-1 yenildi.

Bogdanka Leczna, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 17 gol yedi.

Olimpia Grudziadz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Olimpia Grudziadz, 8 gol atarken 16 gol yedi.