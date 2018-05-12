Bohemians 1905 - Mlada Boleslav maçı rakamları

Bohemians 1905 ve Mlada Boleslav, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Bohemians 1905 37 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Mlada Boleslav 28 puanda ve 13. sırada. Bohemians 1905 son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Mlada Boleslav, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 485 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bohemians 1905 kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.60, Mlada Boleslav sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Bohemians 1905 son hafta oynanan Mlada Boleslav maçında 1-1 berabere kaldı.

Mlada Boleslav ise Bohemians 1905 maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Bohemians 1905, 18 gol attı ve 8 gol yedi.

Mlada Boleslav, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Mlada Boleslav, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.