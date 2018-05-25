Bohemians 1905 - Sparta Prague karşılaşma önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Bohemians 1905 ile Sparta Prague, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Bohemians 1905 37 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Sparta Prague 52 puanda ve 4. sırada. Bohemians 1905, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sparta Prague, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 166. İddaa'da Bohemians 1905 kazanır 5.00, berabere biter 3.50, Sparta Prague kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Bohemians 1905 son hafta oynanan MFK Karvina maçında 3-0 yenildi.

Sparta Prague, Teplice karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Bohemians 1905, 19 gol attı ve 11 gol yedi.

Sparta Prague ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sparta Prague, 15 gol atarken 16 gol yedi.