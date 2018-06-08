Bohemians - Derry City düellosu

İrlanda Premier Lig maçında Bohemians ile Derry City, 08 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. 21 puanlı Bohemians 7. sırada bulunuyor, Derry City 30 puana sahip ve 4. sırada. Bohemians, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Derry City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 160 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bohemians kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, Derry City sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Bohemians son haftadaki Derry City müsabasında 0-1 yenildi.

Derry City ise Bohemians karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Bohemians, 8 gol attı ve 12 gol yedi.

Derry City, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Derry City 16 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.