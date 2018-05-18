Bohemians - Dundalk maçı istatistikleri

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Bohemians, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Dundalk takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Bohemians 19 puanla 7. sırada, Dundalk 37 puanla 1. sırada bulunuyor. Bohemians son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dundalk, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 155. İddaa'da Bohemians kazanır 5.00, berabere biter 3.50, Dundalk kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Bohemians önceki hafta Finn Harps mücadelesinde 3-1 kazandı.

Dundalk, Galway FC karşılaşmaında 3-4 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Bohemians, 7 gol attı ve 9 gol yedi.

Dundalk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Dundalk, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.