Bohemians - Shamrock maçı öncesi rakamlar

İrlanda Premier Lig maçında Bohemians ile Shamrock, 25 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Bohemians 19 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Shamrock 26 puanda ve 6. sırada. Bohemians son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Shamrock, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 112 kodlu maçı oynayanlar; Bohemians galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.00, Shamrock galibiyet oranı 1.90. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Bohemians son haftadaki Derry City müsabasında 0-1 yenildi.

Shamrock ise Bray Wanderers karşılaşmasında 6-0 kazandı.

Bohemians, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Bohemians, kendi sahasında 7 gol attı, 11 gol yedi.

Shamrock, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Shamrock, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.