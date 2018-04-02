Romanya'da saldırıya uğrayan boks milli takım kafilesi yurda döndü.
22 yaş altı Kadın ve Erkek Avrupa Boks Şampiyonası Romanya'nın Targu Jıu şehrinde 22 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Dünkü final karşılaşmasında erkekler 64 mindere çıkan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, mücadelede üstün dövüşmesine rağmen hakem kararıyla yenik sayıldı. Gürcü sporcu Lasha Guruli'nin galip sayılması üzerine, salonda bulunan Türk kafile itirazlarda bulunarak protesto etti. Yaşanan olayların ardından Rumen güvenlik güçleri Türk kafilesine saldırarak, fiili müdahalede bulundu ve sporcuları etkisiz hale getirdi. Kollarından bağlanan ve sert müdahaleye maruz kalan milli sporcular sorguya da alındı. Yaşanan arbedede vücutlarının çeşitli yerlerine darbe alan ve kaşı açılan sporcular da oldu. Şampiyonanın ardından yurda dönen kafileyi Sabiha Gökçen Havalimanı´nda Boks Federasyonu´ndan yetkililer karşıladı.
2 Dünya ve 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Rumen güvenlik görevlilerinin kendilerine saldırdıklarını dile getirerek, "Biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası´ndan geldik. Final müsabakasındaydık. Rahat bir şekilde maçı önde götürüyordum. Rakibim bir yumruk bile vurmadı. Maç bizde diye sevindiğimiz halde rakibimin eli kalktı. O bile şaşırdı. Herkes şaşırdı. Çok zoruma gitti. Ağladım. Ben 2 kere Dünya, 1 kere Avrupa şampiyonu olmuşum. O kadar emek vermişim. Yenilmedim ama yenilmiş duruma düştüm. Üstelik bir de kavga çıktı. Güvenlik görevlileri bize saldırdılar. Kavga oldu. Yumruklaşma oldu. Madalya töreninde tribün bırakmadı. Yuhaladılar. Herkes 'Türkiye Türkiye' diye bağırdı. Ben ikinci oldum ama sadece madalya bende. Herkes biliyor, herkes gördü. Yazıklar olsun onlara" dedi.
"DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ"
Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, devlet büyüklerinden destek beklediklerini belirterek, "Maçtan sonra karşı taraf bizim arkadaşlarımıza yumruk attılar. Sonra güvenlik görevlileri bizim arkadaşlarımızı dışarıya alıp hırpaladılar. Sonra biz aşağıda onlarla yumruklaştık. Onların federasyon başkanı gelmiş bize saldırıyor. Öyle bir şey yok. Boksta böyle bir şey yok. Hakkımızı yediler. Komiteden kimseyle konuşamadık. Hakemler karşı tarafa '4-1' veriyorlar maçı. Öyle bir şey yok. Hakemler el kalktıktan sonra hemen gidiyorlar. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bizim hakkımızı versinler. Sadece bizim kazandığımız maçta bizim elimiz kalksın. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ama bizim hakkımızı yediler. Bizim hedefimiz 2020. 2020´e hazırlanıyoruz. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.
ELİF DELİŞMEN: "OLAYLARDAN DOLAYI AĞLADIM"
22 yaş Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası´nda altın madalya kazanan Elif Delişmen ise yaşanan olaylardan dolayı ağladığını belirterek, "Romanya´da takım halinde 3 altın madalya aldık. Güzel bir turnuva geçirdik. İlk tur İtalyan rakibimle oynadım. Avrupa ikincisi dünya üçüncüsü rakibimle olan maçı 5-0 kazandım. İkinci maçım Bulgar rakibimleydi. Dünya ve Avrupa şampiyonuydu. Onu da yendim. Final maçımı da Rus rakibimle oynayıp kazandım. İstiklal Marşımızı okuttum. Tam benim maçımın esnasında oldu olaylar. Ağladım tam maça çıkarken. Antrenörüm beni kendime getirdi. İlk round biraz ortadaydı. 2 ve 3´üncü roundda kazandım. Aileme çok teşekkür ediyorum. Antrenörüme çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.