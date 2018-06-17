Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Yazın vazgeçilmezi karpuz... Her yaştan insanın severek yediği karpuzu neden bu kadar çok sevdiğinizi biliyor muydunuz? Bu sorunun yanıtını sizler için Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy verdi…