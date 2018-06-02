İHA'nın haberine göre, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, sağlıklı bir yaşam için beslenmede kemik dostu vitamin ve minerallerin ihmal edilmemesini öneriyorlar.

Her ne kadar sert ve dinamik bir doku olarak görünse de kemiklerin de yıpranıp zayıflayabildiğini belirten Dr. Ayhan Erkek, “Özellikle yaş ilerledikçe hızlanan kemik erimesi beklenmedik bir anda, en küçük bir kazada kemik kırıklarına yol açabiliyor. Oysa kemik erimesine karşı gençken alacağımız basit önlemlerle, ileri yaşlarda da sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmamız mümkün. Bu nedenle sağlıklı bir ömür için sofralardan kemik dostu vitamin ve mineralleri eksik etmeyin” dedi.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİREN VİTAMİNLER

Bugün insanların büyük bir kısmının kemik sağlığını koruyamadığından dolayı yatağa mahkum olduğunu hastalıkların da önemli bir kısmının uzun süre yatalak kalmaktan kaynaklandığını ifade eden Uzman Dr. Ayhan Erkek, “50 yaşından sonra yavaş yavaş kemik kütlemizde azalmalar meydana gelebilir. Bebeklik ve çocukluk çağlarında kemik sağlığına katkıda bulunulması ileri yaşlarda oluşabilecek kemik sağlığı sorunlarını önleyebilir. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra kemiklerimize fayda sağlayan bazı vitaminler ve minerallere ağırlık verilmelidir” dedi.

KEMİK ERİMESİNDEN BU GIDALARLA KORUNUN!

Kemik sağlığı için en önemli vitaminlerin başında D vitamininin geldiğini bunu da en iyi elde etmenin yolunun gün ışığından faydalanmaktan geçtiğini belirten Uzman Dr. Erkek, “Balık ve balık yağı da D vitamini açısından zengindir. Bunun yanında kalsiyum içeren besinler kemik sağlığı için önemlidir. Kalsiyum alan kişilerde kemik erimesine bağlı kırıklar, yeterli kalsiyum almayanlara oranla daha az görülür. Kalsiyum ve fosfor açısından zengin olan koyu yeşil yapraklı taze sebzeler, baklagiller ve badem gibi kuruyemişler kemik sağlığı için dengeli bir şekilde tüketilmelidir. C vitaminin de kemik gelişiminde büyük rolü vardır. Sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığınız kadar kemik sağlığınıza önem verin” diye konuştu.