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Glisemik indeksi düşük gıdalar, kan şekerini yavaş ve daha az yükselttiğini söyleyen Kabakçı, “Sebzeler, meyvelerin çoğu ve tam tahıllar, kuruyemişler, süt ürünleri düşük glisemik indeksli gıdalardır. Düşük Gİ’li diyetin obezite, kolon kanseri ve meme kanseri gelişiminde de koruyucu olduğu gösterilmiştir. Düşük Gİ’li gıdalar ince bağırsakta daha uzun süre kalır ve açlık azalır” dedi.