Bol eğlenceli ‘Maide’nin Altın Günü’

HT Magazin’de yer alan habere göre, Ezgi Mola, 8 Aralık’ta vizyona girecek olan filmde, titiz, marifetli ve mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhur ev hanımı Maide’yi canlandırıyor.



Mola’ya, Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin, Demet Gül ve Selma Arıkan gibi isimlerin eşlik ettiği film, Maide’nin altın gününde aile yadigârı gerdanlığının kaybolması üzerine, yeğeniyle birlikte güne katılan kadınların peşine düşmesini konu ediniyor.



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