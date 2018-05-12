Bolivar - Nacional Potosi maçı ne zaman?

Bolivya Premier Lig Apertura Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Bolivar, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Nacional Potosi takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:45. Bolivar son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Nacional Potosi, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 380 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bolivar kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nacional Potosi sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Bolivar son haftadaki Sports Boys Warnes müsabasında 1-3 kazandı.

Nacional Potosi ise Club Petrolero maçında 2-0 kazandı.