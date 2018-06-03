Bolivar - San Jose maçı istatistikleri

Bolivya Premier Lig Apertura 3.lük maçında Bolivar ile San Jose, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 00:00. Ev sahibi Bolivar, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. San Jose, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 400 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bolivar kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, San Jose sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Bolivar önceki hafta Sports Boys Warnes mücadelesinde 1-3 kazandı.

San Jose, Guabira karşılaşmaında 2-0 kazandı.