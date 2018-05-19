Bolivar - The Strongest maçı istatistikleri

Bolivya Premier Lig Apertura Yarı Final maçında Bolivar ile The Strongest, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:00. Bolivar son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. The Strongest, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 444 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bolivar kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, The Strongest sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Bolivar önceki hafta Oriente Petrolero mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

The Strongest ise Sports Boys Warnes maçında 0-0 berabere kaldı.