Bolivya'da mahkeme referandumu iptal etti, Morales'in başkanlık yolu açıldı!

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Devlet başkanlığı seçimlerinde aday olma hakkı, anayasada belirtilen tekrar seçilme engelini geçersiz kılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Morales'in dördüncü kez devlet başkanı seçilmesine imkan tanıyan anayasa değişikliği referandumunda "hayır" oyu çıkmasının geçersiz sayıldığı belirtilen açıklamada, referandumda çok az bir farkla "hayır" oyu çıktığı ve bunda Morales'e karşı yürütülen karalama kampanyasının etkili olduğu öne sürüldü.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Macario Lahor Cortez, düzenlediği basın toplantısında, Morales'in 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerinde aday olabileceğini ve seçimlerde halkın karar vereceğini belirtti.

Eski Devlet Başkanı Victor Hugo Cardenas, mahkeme kararıyla ilgili, "demokrasi için üzücü bir gün" ifadesini kullandı.

Öte yandan muhalefet partisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, anayasaya ve halka büyük bir darbe vurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Morales, Bolivya'da 18 Aralık 2005'te yapılan seçimi kazanarak devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Bolivya anayasası, bir kişiye yalnızca iki kez üst üste devlet başkanlığına seçilme imkanı tanımasına rağmen, ilk döneminde 5 yılı doldurmadığı için Bolivya Anayasa Mahkemesi kararıyla Morales, 2014'teki seçimi kazanarak üçüncü kez devlet başkanı olmuştu.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Devlet Başkanı Morales'in dördüncü kez devlet başkanı seçilmesine imkan tanıyan anayasa değişikliği için geçen yıl yapılan referandumdan yüzde 53,91 "hayır" oyu çıkmıştı.

Evo Morales

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