Bolivyalı doktorlar, ihmal ya da yanlış uygulama nedeniyle zarara neden olan sağlık çalışanlarını 6 yıla kadar hapisle cezalandırmayı öngören yasanın kabul edilmesi üzerine ayaklandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; greve giden doktorlar, hükümet sarayına yürüyerek Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’le görüşmek istedi. Polis, göstericilere sert müdahale etti.

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