Sahne arkası her zaman büyülü bir yer bana göre. İlk kez 9 yaşımda İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde balerinlerin kulisine girmiştim anneannem sayesinde. Renkli tütüler, aksesuvarlar, büyük aynalar dikkatimi çekmişti. Ve o gün bugündür ne zaman bir konsere, tiyatroya ya da dans gösterisine gitsem sanatçıların hazırlandığı kulisi düşünmeden edemem. Sahne öncesi aynaya baktıkları, makyajlarının son rötuşlarını yaptıkları, birbirlerine şans diledikleri bu büyülü oda hep cazipti benim için. Aylar öncesinden geleceklerini bildiğim Bollywood gösterisi Taj Express için de oldukça heyecanlıydım. Çok önceden çekim talebimi sundum ve gösteri günü kulisteki yerimi aldım! HT Cumartesi'nden Ekin Türkantos'un haberi...

Taj Express, bugün 21.00’de ve yarın 15.00’te Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak. Saat 18.00’de @Sky Lounge’da ücretsiz film gösterimleri olacak. Ayrıca fuaye alanında Hint kınası ve Hint ürünleri köşesi yer alacak.

SON HAZIRLIKLAR

Bu ekipteki dansçıların iki kulisi var. Rutin hazırlıklarını, makyajlarını yaptıkları bölüm ile sahne arkasında son hazırlıklarını yaptıkları “hızlı değişim yeri” olarak adlandırdıkları bölüm... Seri şekilde üzerlerini değiştirdikleri bu bölüm sahne öncesi son durak. Renk renk kostümler, parıltılı fularlar, elleri ve ayakları süsleyen taşlı takılarıyla hazırlar. Birazdan Hint kültürünün en renkli gösterisi başlayacak. Hem telaş var hem de heyecan... Gözleri mutlulukla parıldayan dansçıların tebessümü içimi ısıtıyor. Dansçılar son âna kadar elleri ve mimikleriyle oturdukları yerden dansların üzerinden geçiyor.

Baş dansçılardan Hıtten Shah, “Bu şov için çok çalıştık. Çocukluğumdan beri dans etmek ve rol yapmak benim tutkum. Ne zaman boş bir vaktimiz olsa bir sonraki dans için çalışırız. Bu bizde o kadar yer etti ki hep çalışır vaziyetteyiz” diyor. O sırada rol arkadaşı baş dansçı Tanvi Patıl yanımıza geliyor. “Bizi neler bekliyor?” diyorum, başlıyor anlatmaya: “Bu şov büyük bir emeğin ürünü. Hepsi pratik ve provayla ortaya çıktı. Müziğinden dansına, kostümünden mimiklerine kadar Bollywood neyse, sahneye onu yansıtıyoruz, taşıyoruz. Çok dramatik bir hikâye olması da bunun parçası. Hiçbir Bollywood hikâyesi kötü adam gelip kızı kaçırmadan bitmez. O bile var. Acı, tatlı bütün baharatlarıyla tam bir Hint mönüsü gibi.” Profesyonel bir dansçı olan Patıl’ın annesi de dansçı. O da küçük yaşlardan beri dansın içinde. Televizyonda Bollywood filmlerini izleye izleye dansçı olmaya karar vermiş. İyi ki de öyle yapmış. Mimikleriyle bile kuliste bize şovu yaşatıyor. Taj Express’in konusuna gelince... Bir insanın tutkusu, bir başka insanın dehası; bu ikisinin bir araya geldiği bir aşk gösterisi... Bir Bollywood filmi için müzikleri besteleme görevi verilen genç besteci Shankar, izleyiciyi kendi müzik stüdyosuna davet ediyor, müzisyenlerle tanıştırıyor ve müzik yapmanın zorluklarını gösteriyor. Başarıya ulaşmanın yolu ise ona göre idolü A.R. Rahman’ın izinden gitmek. Taj Express dünyanın en üretken film endüstrisinin sırlarını sahneliyor. Müzikalde bahsi geçen film ise güzel bir aktris olan Kareena ve bir sokak kahramanı olan Arjun’un hikâyesi etrafında şekilleniyor. Arjun, gençleri sokaklardan kurtarıp, dans eğitimi veriyor. Kareena ise özgürlüğünün peşinde genç bir sanatçı. Arjun, Kareena’ya aydınlığı bulmak için takip etmesi gereken yolu gösteriyor. Kareena dans, şiir ve meditasyonun özünü ve gerçek sevgiyi keşfetmek için Bollywood’u bırakıp, Taj Express’e biniyor. Ve macera başlıyor.

Ekipteki kadın dansçıların hepsinin saçı belinde. “Acaba kısa saçlı bir Bollywood dansçısı yok mu?” diye merak ediyorum, koreograf Shruti Merchant gülerek yanıtlıyor: “Tabii ki, olmadı peruk takarız...”

15 saniyede kostüm değişimi Bu gösterinin en önemli özelliği, rekoru! Çünkü dansçılar 15 saniyede kostümlerini değiştirebiliyor. Kostüm tasarımcısı Nıraj A Ruparel, hızlı hareket etmek zorunda oldukları için kostümlerde birbirine kolay yapışan cırt cırt kullandıklarını anlatıyor: “Aksesuvarları elle işledik. Çok ağır gibi gözükse de dans etmelerini engellemeyecek şekilde hafif materyaller kullandık. Çok uzun süre kullanılması için uygun bir tasarım ile hazırladık. Bir Hint gösterisinde kostümlerde el işlemesi, aynalar, işlemeli yamalar ve tipik renkli Hint kumaşları kullandık. 2500 kostümü 6 atölyede bir aydan az sürede diktik...”

‘BİZİM ORYANTAL DANSIMIZ BANJARA’

Taj Express’in yönetmenliğini Shruti Merchant (34) yapıyor. Yine ödüllü bir koreograf olan ablası Vaibhavi Merchant (43) de oyunun koreografisine imza atıyor. Bir koreograf ailesinde doğduğunu anlatan Shruti Merchant, “Dedem koreograftı. En büyük ablam Bollywood’un en tepe koreografı. Hızlı tempoda dans etmeye çok alışkınız. Şovda bir sürü form göreceksiniz. Çağdaş Hint dansı, Bollywood hip hop, folk dansları. Her tarzın kendine özgü ritmi, hissi ve temposu var. Bizim kültürümüzde oryantal dansın olmadığını söylüyorlar ama aslında o bile var. Banjara dansı yani çingenelerin dansı olarak geçiyor” diye anlatıyor.

Geleneksel değerleri yansıtan ve dünya turnesiyle birçok ülkede şovlarını sergileyen ekip, Taj Express’in yıllar içinde bir ayrıcalık haline geldiğini ve gruba katılmak isteyenlerin arttığını anlatıyor. Tahmin edersiniz ki, Bollywood’da binlerce dansçı var. Ve onlar çok önemli Bollywood starlarının arkasında dans ediyor. Bu nedenledir ki “Bu şovdaki herkes benim için bir yıldızdır” diyor müzikalin koreografı. Normalde Bollywood filmlerinde birçok yan karakter oluyor. Buradaki şovda ise anlatıcı olarak oyuncu Mikhail Sen sahnede. İzleyiciye 2 saat boyunca bir hikâye yaşatıyor. Klasik Hint kültürünü çağdaş koreografiyle birleştiren Taj Express’in müzikleri ise Akademi Ödüllü A.R. Rahman’ın sevilen parçalarından oluşuyor.

5 YILDA 500 ŞOV

İlk kez 2012’de gösterilere başlayan Taj Express, Bollywood kültürünü, Hint geleneklerini, renkli kostümlerini ve canlı müziğini dünyaya yaydı, bugüne kadar yaklaşık 40 ülkede gösteri yaptı. Bollywood’da her 3 ayda bir yeni bir hit çıktığı için şov sürekli yenileniyor. 5 yılda tüm dünyada 500’e yakın şov sergilemişler. Geçen yıl Londra’da ve Kuzey Amerika’da da şovlarını yapmışlar. Yönetmen ve koreograf Shruti Merchant, Taj Express’i çok yakında Broadway’de de sahneye koymayı umduklarını söylüyor.