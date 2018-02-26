Sridevi Kapoor, eşi Boney Kapoor ve kızı Khushi ile bir yakınının düğünü için Dubai'de bulunuyordu. Ölüm haberi Bollywood dünyasını yasa boğarken, ünlü isimler ve sanatçının hayranları sosyal medya hesaplarından duydukları üzüntüyü dile getirdi.



"GÖZÜ YAŞLI MİLYONLARCA SEVEN..."



Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Sridevi'nin ölüm haberi karşısında şaşkınlığını ifade ederek, "Geride gözü yaşlı milyonlarca seven bıraktı" dedi. Başbakan Narendra Modi ise "Sridevi'nin zamansız ölümü herkesi üzdü. Film sektörünün efsanelerindendi" ifadelerini kullandı.



Sridevi Kaapor'ın naaşı Mumbai kentinde defnedilecek.



OYUNCULUĞA 4 YAŞINDA BAŞLADI



Kariyerine 4 yaşında çocuk oyuncu olarak başlayan Kapoor, 150'den fazla filme imza attı. İki çocuk annesi Sridevi, film yapımcısı Boney Kapoor ile evliydi.

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