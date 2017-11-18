Bollywood’un İstanbul çıkarması!

HT Magazin’den Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, temeli geçtiğimiz yıl atılan, 2018’in sonunda faaliyete geçecek Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi’ni görmek için Hindistan’dan 16 yapımcı İstanbul’a geldi.

Hintli yapımcılar Avrupa’nın en büyük film stüdyosu olacak olan aynı anda 50 yapımın çekilebileceği Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi’nin hayranlık uyandıracağını dile getirdi.

Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San, stüdyoların Türk sinemasına yüksek standart, kalite ve teknolojisiyle farklı bir boyut getirirken dünya sinema endüstrisini de Türkiye’ye taşıyacağını belirtti.

İstanbul Film Stüdyo Kompleksi