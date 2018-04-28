Bologna - AC Milan maçı heyecanı

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Bologna, 29 Nisan 2018 Pazar günü AC Milan takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. 39 puanlı Bologna 12. sırada bulunuyor, AC Milan 54 puana sahip ve 7. sırada. Bologna son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. AC Milan, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 140 kodlu maçı oynayanlar; Bologna galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.30, AC Milan galibiyet oranı 1.55. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Bologna son haftadaki Juventus müsabasında 1-2 yenildi.

AC Milan ise Cagliari karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Bologna, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Bologna, kendi sahasında 23 gol attı, 22 gol yedi.

AC Milan, dış sahada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AC Milan 28 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.