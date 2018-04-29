Bologna - AC Milan maçı heyecanı

İtalya Serie A maçında Bologna ile AC Milan, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Bologna 39 puanla 12. sırada, AC Milan 54 puanla 7. sırada bulunuyor. Bologna, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. AC Milan, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 140 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bologna kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.30, AC Milan sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Bologna önceki hafta Juventus mücadelesinde 1-2 yenildi.

AC Milan ise Cagliari karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Bologna, 23 gol attı ve 22 gol yedi.

AC Milan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. AC Milan, 28 gol atarken 24 gol yedi.