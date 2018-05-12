Bologna - Chievo maçı istatistikleri

Bologna ve Chievo, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. 39 puanlı Bologna 13. sırada bulunuyor, Chievo 34 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Bologna, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Chievo, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 425 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bologna kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.75, Chievo sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler.

Bologna son hafta oynanan Juventus maçında 1-2 yenildi.

Chievo ise Atalanta maçında 1-0 yenildi.

Bologna, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 24 gol yedi.

Chievo, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chievo 12 kez gol sevinci yaşadı, 34 kez topu ağlarında gördü.