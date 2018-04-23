SÜTUNLU, KEMERLİ SOKAKLAR

Bedia Ceylan Güzelce, HT Cumartesi'de Bologna'yı kaleme aldı. Her yürüyüş yolu sütunlu ve kemerli caddelerden geçiyor. Della Guardia Tepesi’nde 17. yüzyılda yapılan St. Luke Bazilikası’na giden sekiz kilometrelik yol, dünyanın en uzun ‘kemerli yol’u. Sütunların arasından yürüyüp, Giambologna’nın eseri olan Neptün Çeşmesi’nin başında uzun bir mola verebilirsiniz. Bologna, ‘kızıl şehir’ sıfatını da kızıl kiremitli çatılarından alıyor. Yüksek noktalardan Alpler’i ve Po Vadisi’nin sınırlarını görebilirsiniz.

EN ESKİ ORTAÇAĞ KENTİ

Bologna, Avrupa’nın en yaşlı şehirlerinden biri. Kıtanın en eski üniversitesi de 1088’de burada kurulmuş. ‘La dotta’ yani ‘öğrenilen şehir’ sıfatı bu üniversiteden geliyor. Bologna Üniversitesi’nin mezunları arasında, 35 yaşı yolun yarısı olarak kabul ettiren şair Dante, Rönesans’ın hassas kalemi Boccaccio var.

PARİS'TE GEZİLECEK YERLER...

Eski üniversite binası bugün müze. Şehrin ‘öğreten’ özelliği ise sürüyor; dünyanın dört bir yanından öğrenciler, Bologna’da üniversitelerde okuyor.

BESLEYEN ŞEHİR

Ortaçağ şehri Bologna (Bolonya okunur), İtalya’nın kuzeyinde Emilia-Romagna bölgesinde yer alıyor. Verimli toprakları, üniversitesi, kuleleri ve kızıl tuğlalı çatılarıyla ünlü. Zaten bu dört önemli özelliği birer sıfat olarak şehrin ismine eklenmiş. Bu sıfatlardan biri ‘la grassa.’ ‘Beslenilen şehir’ demek. Çünkü burası yüzyıllardır İtalya’nın meyve sebze deposu. Verimli topraklarında MÖ 9. yüzyıldan bu yana tarım ve hayvancılık yapılıyor.

PRAG'DA GEZİLECEK YERLER...

Dünyanın birçok yerinde en lüksünden en salaşına hemen her restoranda bulabileceğiniz bolonez soslu makarnanın burada icat edildiğini de hatırlatalım. Bu küçük ipuçlarından sonra, Bologna’da nasıl yemekler yiyeceğinizi tahmin edersiniz herhalde...

BİR DİLEK TUT, 498 BASAMAK ÇIK

Şehrin sıfatlarından biri da ‘La turrita.’ Yani ‘kulelerin yeri.’ Böyle denmesinin bir nedeni 12. ve 13. yüzyıllarda burada 200’den fazla gözetleme kulesinin olması. 40’ı aşkın kule bugün hala ayakta. Mimar Gerardo Asinelli tarafından inşa edilmiş 97.20 metrelik Asinelli Kulesi’ne mutlaka çıkmalısınız.

GECE YARISI UYANAN KENT: LİZBON!

Bence ilk basamağa sağ ayağınızla adım atmadan önce bir dilek tutun. Zira 498 basamakla kulenin tepesine çıkmak, Tibet’te yükseklere kurulmuş Budist tapınaklarına tırmanmaktan daha zor! Vazgeçmeyip kulenin tepesine çıkarsanız, ki ben çıktım, şehir kızıl bir çarşaf gibi önünüzde uzanacak.

TABİİ Kİ BOLONEZ SOS!

Anavatanına kadar gitmişken bolonez soslu makarna yemeden dönmek olmaz. Şehrin bütün lokantalarında bu makarnayı iyi yapıyorlar.

KULE HEYKELİ ALIN

Kuleleriyle meşhur Bologna’dan el yapımı kule heykelcikleri alabilirsiniz. Peynir ve soğuk et çeşitleri ile ev yapımı makarnalara da valizinizde yer açın.