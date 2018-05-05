Bolton Wanderers - Nottingham Forest düellosu

Bolton Wanderers ve Nottingham Forest, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. 40 puanlı Bolton Wanderers 23. sırada bulunuyor, Nottingham Forest 53 puana sahip ve 17. sırada. Bolton Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nottingham Forest, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 440. İddaa'da Bolton Wanderers kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Nottingham Forest kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Bolton Wanderers önceki hafta Brighton & Hove Albion mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Nottingham Forest, Huddersfield Town karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Bolton Wanderers, 22 gol attı ve 31 gol yedi.

Nottingham Forest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Nottingham Forest, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 35 kez topu kendi kalesinde gördü.