Bolu AK Parti milletvekili aday listesi 2018

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Bolu ili AK Parti milletvekili aday listesi de kesinleşti. İşte 2018 AK Parti Bolu milletvekili adaylarının sıralaması ve adayların isimleri

BOLU AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

1 ARZU AYDIN AVUKAT 2 FEHMİ KÜPÇÜ AVUKAT 3 METİN VURAL YÖNETİCİ - KAMU

BOLU (İHA) - AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, “Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz, ailemiz haramdır” dedi.

Bolu’da, AK Parti İl Teşkilatı’nın düzenlediği milletvekili aday tanıtım toplantısı ve iftar yemeğine katılan AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, iftar yemeği öncesinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bazı projeleri iptal edeceği yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

Konuşmasında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Ataş, “Aslında ellerinden gelse havalimanı projesini de iptal ettirirler ama güçleri yetmiyor. Çünkü, proje bitmek üzere” diyerek, “Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı, lideri ve diğer cumhurbaşkanı adayları konuştukları zaman ne konuşuyorlar? Özellikle ana muhalefet partisinin adayı ne diyor? ‘Cumhurbaşkanı olursam yerli otomobil projesini iptal edeceğim diyor. Cumhurbaşkanı olursam kanal İstanbul projesini iptal edeceğim’ diyor. Aslında ellerinden gelse havalimanı projesini de iptal ettirirler ama güçleri yetmiyor. Çünkü, bitmek üzere proje. Onlar yabancı güçlerin içerideki işbirlikçilerinin sözcüleridir diye niye diyoruz? Onlar, bu sözleri söyleyemedikleri için ülkedeki temsilcileri olan cumhurbaşkanı adayı onların sözcülüğüne soyunmak sureti ile bu şekilde konuşmaya mecbur kalıyor. Geziciler de öyle dememişler miydi? 3. Boğaz köprüsü ihalesi, enerji ihaleleri iptal edilsin, 3. Havalimanı ihalesi iptal edilsin demiyorlar mıydı? Şimdi kendi ayakları üzerinde duran, ekonomik olarak bağımsızlığı devam etmiş, IMF’ye olan borcu sıfırlamış bir Türkiye’yi niye hazmedemiyorlar anlayabiliyor musunuz?” dedi.

“Bölgesinde söz sahibi olan Türkiye’yi arzu etmiyorlar”

Mustafa Ataş, Türkiye düşmanlarının planlar yaptıklarını ve Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek istediklerini kaydederek, “Özellikle şu son dönemde büyüme oranı ile dünya şampiyonu olan ülkemizi hazmedemeyen çevreler, 24 Haziran seçimleri sonrasında yeni yönetim sistemi ile nasıl bir Türkiye’yi inşa edeceğimizi, dışımızdaki Türkiye düşmanları bizden çok daha iyi biliyorlar. Bildikleri için de Türkiye üzerinde bir takım sinsi planlarını 24 haziran seçimlerinde gerçekleştirebilir miyizin planlarını yapmaya çalışıyorlar. Ne istiyorlar Türkiye’den? Türkiye’den istedikleri şey şudur; Geçmişte olduğu gibi IMF’ye mahkum olan bir Türkiye olsun. Kendi ayakları üzerinde duramayan bir Türkiye olsun. Emir ve talimatları milletten değil, dışarıdan alan bir Türkiye olsun. Kendi sağlık sistemini bağımsızca yönetemeyen bir Türkiye olsun. Ekonomik olarak kendilerine diz çöken bir Türkiye olsun istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek istiyorlar. Türkiye’nin önünü kesmek istiyorlar. Bölgesinde söz sahibi olan Türkiye’yi arzu etmiyorlar. Yapılmak istenen budur. Onlara verilecek en güzel cevap 27 günlük seçim süreci boyunca, vallahi billahi bize uyumak haramdır. Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz, ailemiz haramdır. Eşimiz, dostumuz haramdır. Bu seçim farklı bir seçimdir. Bu seçim ülkemizin gelecek 100 yılını şekillendirecek en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Onun için işimizi sağlam tutmamız lazım” şeklinde konuştu.