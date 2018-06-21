Bolu AK Parti milletvekili aday listesi 2018

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Bolu ili AK Parti milletvekili aday listesi de kesinleşti. İşte 2018 AK Parti Bolu milletvekili adaylarının sıralaması ve adayların isimleri
BOLU AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018
|
1
|
ARZU
|
AYDIN
|
AVUKAT
|
2
|
FEHMİ
|
KÜPÇÜ
|
AVUKAT
|
3
|
METİN
|
VURAL
|
YÖNETİCİ - KAMU
BOLU (İHA) - AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, “Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz, ailemiz haramdır” dedi.
Bolu’da, AK Parti İl Teşkilatı’nın düzenlediği milletvekili aday tanıtım toplantısı ve iftar yemeğine katılan AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, iftar yemeği öncesinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bazı projeleri iptal edeceği yönündeki açıklamalarını eleştirdi.
Konuşmasında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Ataş, “Aslında ellerinden gelse havalimanı projesini de iptal ettirirler ama güçleri yetmiyor. Çünkü, proje bitmek üzere” diyerek, “Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı, lideri ve diğer cumhurbaşkanı adayları konuştukları zaman ne konuşuyorlar? Özellikle ana muhalefet partisinin adayı ne diyor? ‘Cumhurbaşkanı olursam yerli otomobil projesini iptal edeceğim diyor. Cumhurbaşkanı olursam kanal İstanbul projesini iptal edeceğim’ diyor. Aslında ellerinden gelse havalimanı projesini de iptal ettirirler ama güçleri yetmiyor. Çünkü, bitmek üzere proje. Onlar yabancı güçlerin içerideki işbirlikçilerinin sözcüleridir diye niye diyoruz? Onlar, bu sözleri söyleyemedikleri için ülkedeki temsilcileri olan cumhurbaşkanı adayı onların sözcülüğüne soyunmak sureti ile bu şekilde konuşmaya mecbur kalıyor. Geziciler de öyle dememişler miydi? 3. Boğaz köprüsü ihalesi, enerji ihaleleri iptal edilsin, 3. Havalimanı ihalesi iptal edilsin demiyorlar mıydı? Şimdi kendi ayakları üzerinde duran, ekonomik olarak bağımsızlığı devam etmiş, IMF’ye olan borcu sıfırlamış bir Türkiye’yi niye hazmedemiyorlar anlayabiliyor musunuz?” dedi.
“Bölgesinde söz sahibi olan Türkiye’yi arzu etmiyorlar”
Mustafa Ataş, Türkiye düşmanlarının planlar yaptıklarını ve Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek istediklerini kaydederek, “Özellikle şu son dönemde büyüme oranı ile dünya şampiyonu olan ülkemizi hazmedemeyen çevreler, 24 Haziran seçimleri sonrasında yeni yönetim sistemi ile nasıl bir Türkiye’yi inşa edeceğimizi, dışımızdaki Türkiye düşmanları bizden çok daha iyi biliyorlar. Bildikleri için de Türkiye üzerinde bir takım sinsi planlarını 24 haziran seçimlerinde gerçekleştirebilir miyizin planlarını yapmaya çalışıyorlar. Ne istiyorlar Türkiye’den? Türkiye’den istedikleri şey şudur; Geçmişte olduğu gibi IMF’ye mahkum olan bir Türkiye olsun. Kendi ayakları üzerinde duramayan bir Türkiye olsun. Emir ve talimatları milletten değil, dışarıdan alan bir Türkiye olsun. Kendi sağlık sistemini bağımsızca yönetemeyen bir Türkiye olsun. Ekonomik olarak kendilerine diz çöken bir Türkiye olsun istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek istiyorlar. Türkiye’nin önünü kesmek istiyorlar. Bölgesinde söz sahibi olan Türkiye’yi arzu etmiyorlar. Yapılmak istenen budur. Onlara verilecek en güzel cevap 27 günlük seçim süreci boyunca, vallahi billahi bize uyumak haramdır. Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz, ailemiz haramdır. Eşimiz, dostumuz haramdır. Bu seçim farklı bir seçimdir. Bu seçim ülkemizin gelecek 100 yılını şekillendirecek en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Onun için işimizi sağlam tutmamız lazım” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.