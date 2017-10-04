Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in görevlerinden istifa etmesinin ardından birkaç belediye başkanının daha istifasının istendiği iddialarını değerlendirdi. DHA'nın haberine göre; Başkan Yılmaz, belediye başkanlarının siyasi parti genel merkezlerinin onayı ile aday olup seçilebildiklerine vurgu yaparak şöyle konuştu:
"Ben her seferinde şunu ifade etmeye çalışmışımdır. İlk seferde ben aday yapıldığımda beni Bolu halkı tanımazdı. Eğer ben belediye başkanı olduysam ilk seferde tamamen kendi partimin Genel Başkanı Tayyip Bey'in sevilirliği ve rüzgarı ile oldum. Yani asıl partinin gücüyle seçildim. Onun kamuoyundaki oy potansiyeli ile seçildim. Ben de bir dönem sonunda yaptığım çalışmalarla ikinci seçimde partimin oyunu azaltmadım. En azından korudum ya da fren olmadım. Son seçimde ise partimin üzerinde oy alarak benim hafif bir desteğim olmuştur. Yani buradan asıl ifade etmeye çalıştığımız şey şudur; Parti olmasa siyasi olarak bu işlerin başarılabilme şansı çok azdır. Bunu başarabilen çok ender insan vardır. Bunu yapabilen kişi sayısı 1-2 tanedir. Dolayısıyla siyasi partilerde ana kararı siyaset yapımız gereği genel merkez verir."
"BU PARTİNİN BOLU'DAKİ ANASIYIM"
Genel merkezin talebi ne ise onun yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Eğer genel merkezin böyle bir talebi varsa bu talebe 'hayır' demek zaten doğru değildir. Biz genel merkezin kararları neticesinde aday yapılıp seçilen insanlarız. Biz kendi kendimize aday olup da seçilmiş insanlar değiliz. Böyle bir talep bizden istenmiş değildir. Eğer böyle bir talep istenirse de böyle bir görevi bana 3 dönemdir yaptıran partime karşı tavrım ne olabilir? Bir de benim şöyle bir ayrıcalığım var. Ben kurucu il başkanıyım. Yani bu partinin Bolu'daki anasıyım. Burada Alaaddin Yılmaz, Ahmet zarar görebilir. Ama partinin zarar görmemesi lazım. Bir ananın kendi çocuğuna karşı tavrı ne ise Alaaddin Yılmaz'ın da partisine karşı tavrı odur. Partinin zarar görme durumu varsa eğer, kesinlikle benim zarar görmem daha iyidir."
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