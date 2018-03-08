Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Yaman: Personelimizin yüzde 54'ü kadın

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, adliyede görev yapan kadın personellere yönelik etkinlik düzenlendi.
Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Adalet Komisyonu Üyesi Taner Gülşen, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Adliyesinde görev yapan kadın savcı ve hakimler ile adliye personeli katıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Yaman, Bolu Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Adalet Komisyonu Üyesi Taner Gülşen ve Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, adliyede görev yapan kadınlara çiçek dağıttı.
Etkinlik ile ilgili bir konuşma yapan Yaman, Bolu Adliyesinde görev yapan 210 kişiden 114 tanesinin kadın olduğunu ifade ederek, "Yani personelimizin yüzde 54’ü kadınlarımızdan oluşuyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Çünkü ülke ortalamasının üzerinde. En son yayınlanan toplumsal cinsiyet eşitliği listesinde Bolu ilimizde ilk 10’a giriyor. Bu Bolu için de ayrıca sevindirici bir tablo." diye konuştu.
AA'nın haberine göre; Bolu Adliyesi'nde kadınlar açısından pozitif ayrımcılık yapıldığına şahit olduklarını anlatan Yaman, "Yaşamımızda doğumdan ölüme kadar, her an varlıkları ile onurlandığımız. Hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklendiren sevgi ve şefkati karşılıksız veren kimi zaman ana, kimi zaman eş, kimi zaman kardeş kimi zaman arkadaş olan yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren tüm kadınlarımızın dünya kadınlar gününü kutluyorum." şeklinde konuştu.
Yaman, son günlerde kadına şiddet olaylarının medyada ve toplumda çokça yer almaya başladığını belirterek, "Kadına yönelik her türlü fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete sonuna kadar karşı olduğumuzu haykırıyoruz. Yasaların bize verdiği imkanlar çerçevesinde suç teşkil eden eylemler gerçekleştirenlere karşı kararlılıkla gerekli soruşturma ve kovuşturmaları yürüteceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.
Bolu Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Han ise, toplumun her kesiminde aktif şekilde bulunan kadınlarla ilgili çok şey söylenebileceğini kaydetti.
Han, "Kadınlar erkek için başta anne, sonra arkadaş, sonra yar, sonra da yoldaş oluyorlar. Bu dünya onlarla güzel onlar varsa güzel. İyi ki varsınız ben bu anlamlı gününüzü kutluyorum. Hayatınızın geri kalan kısmını mutlu huzurlu ve değer göreceğiniz insanların yanında geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların adından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptırılan pasta kesilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.
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