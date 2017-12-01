Bolu'da 3 kişi geçersiz paralar için arkadaşlarını öldürüp ormana atmışlar

Bolu'nun Yenicepınar Köyü yakınlarındaki orman yolunda öldürülen 41 yaşındaki Murat Güler'in, üzerinde geçersiz yazdığı ortaya çıkan paralar için öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, geçen Salı günü Bolu'nun Yenicepınar Köyü Çambaşı Mevkii'si orman yolu üzerinde erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede yarı çıplak halde bulunan cesedin 41 yaşındaki Murat Güler'e ait olduğu belirlendi
Ekipler tarafından cesedin çevresi güvenlik çemberine alındıktan sonra, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinde, Güler'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
CİNAYET ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
Murat Güler'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E. isimli şahısları İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ile birlikte yaptıkları çalışma sonucu kısa sürede yakaladılar.
CEBİNDEKİ PARALAR İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Murat Güler'in katil zanlıları ifadelerinde, olay günü sabah saatlerinde Güler ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Murat'la sabah karşılaştığımızda alkollüydü. Biz de arabayla geziyorduk. Bizi görünce 'beni eve bırakır mısınız?' dedi. Biz de ona parasının olup olmadığını sorunca, cebinden 200'lük banknotlar halinde iki tomar para gösterdi. Sonra araca aldık ve orman yoluna gittik. Burada biraz alkol aldıktan sonra cebindeki paraları almak için Güler'i öldürdük"
PARALARIN GERÇEK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Şahıslar daha sonra Güler'in cebindeki paraları alarak, olay yerinden ayrıldıkları sırada paraların bazı organizasyonlarda kullanılmak üzere kırtasiyelerde satılan ve üzerinde 'geçersizdir' yazılı kağıt parçaları olduğunu farkettiler. Bunun üzerin Murat Güler'in cebinden çıkan paraları ve pantolonunu yakarak olay yerinden uzaklaştılar.
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