Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir iş hanının giriş katında CD satılan iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören diğer iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında dumanların arasında kalan iş hanındaki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekipleri tarafından el feneri yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Dumandan etkilenen bir kişi, olay yerine gelen 112 Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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