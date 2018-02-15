Bolu'nun Yenicepınar Köyü'nde gerçekleşen olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen ve görüntüleri Haberturk.com Whatsapp İhbar Hattı'na gönderen Mehtap Ünal, köpeğin zincirlenerek, aç ve susuz bir şekilde ölüme terk edildiğini söyledi.
"LAĞIMIN HEMEN YANINDA KISACIK BİR İPLE KAZIĞA BAĞLI, AYAKLARI BİTKİNLİKTEN HAREKET EDEMİYOR VE GÖZÜNÜN KENARINDA KURTÇUKLAR VARDI. HAVLAYAMIYORDU, SADECE GÖZLERİMİN İÇİNE BAKIYORDU"
Köpeğin dişi olduğunu söyleyen Ünal, “Sevgililer Günü'nü kutlamak için Bolu Abant'ta gidiyorduk. Yanlış bir yola girdik. Yoldan geçerken bana çaresizce bakan bir köpek gördüm. O an durumu idrak edemedim için arabadan inmedim. Kalacağımız otele gittik. İçimde bir sıkıntı oluştu. Sabaha kadar uyuyamadım. Bir gün sonra yanıma mama ve su alarak o köyü tekrar bulmaya çalıştım. Arabadan inip köpeğe yaklaştığımda gözlerime inanamadım. Çukur gibi bir yerden akan lağımın hemen yanında, kıpırdamakta zorluk çekeceği kadar kısacık bir iple kazığa bağlandığını gördüm. Şiddetli bir lağım kokusu vardı, yerler balçık içerisindeydi. Biraz daha yaklaşşınca hayvanın ayaklarının bitkinlikten hareket etmediğini fark ettim. Gözünün kenarında da kurtçuklar vardı. Arka bacakları tamamen yara bere içerisindeydi. Havlayamıyordu sadece gözlerimin içine bakıyordu. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Arabadan mamayı aldım. Poşeti görünce yalvarır gibi bakmaya başladı. Korkunç bir ağrı çöktü içime. Hiç nefes almadan bir torba mama yedi. Beş şişe şaşal su vardı arabada. Onu da getirdim. Hepsini içti. Gözlerime inanamadım o an” dedi.
“GÜLEREK, 'NE OLDU?' DİYE SORDU”
Hayatımın travrasını yaşadım diyen Ünal, “Köpeği besledikten sonra biraz kendime geldim. Etrafta birkaç ev olduğunu fark ettim. Kapılarını çaldım, açan olmadı. Biraz bekledim, tesadüfen bir kadın dışarı çıktı. Gülerek, 'Ne oldu?' diye sordu. Köpeğin sahibini solup, olmadığını sordum. Umursamaz bir tavırla yan komşu olduğunu söyledi. Köpeğin neden bu halde olduğunu sorduğumda, yine umursamaz bir tavırla, 'Birkaç yıl önce kocası öldü, bakmıyor işte' dedi. Gayet umursamaz bir tavır içerisindeydi. Orada bir canlının silüeti vardı. İnsan olması gerekmiyor” dedi.
'SİZ ALIN, BAKIMINI YAPIN, BİZ SAHİPLENDİRİRİZ' İDDİASI...
Köpeğin durumunu ihbar etmek üzere Bolu Belediyesi'ni aradığını söyleyen Mehtap Ünal, “Köpeğin sahibi varsa, alamayız dediler. İnanamadım. Durumu tekrar anlatmaya çalıştım. Yaraları olduğunu ve ölüme terk edildiğini söyledim. Birini yönlendireceklerini söylediler ancak herhnagi bir geri dönüş olmadı. Çektiğim fotoğrafları ve videoyu hayvan hakalrını koruyan bir Whatsapp grubuna gönderdim. Onlarda Bolu Belediyesini aramışlar. Belediye yetkilileri, 'Siz alın, bakımını yapın. Biz sahiplendiririz' demişler. Böyle bir açıklama olabilir mi? Köpeği alıp, kendimle İstanbul'a götüreceğim.
Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri ise konudan haberdar olduklarını belirterek açıklama yapmaktan kaçındı ve açıklama yapmak istemedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.