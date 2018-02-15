Bolu'nun Yenicepınar Köyü'nde gerçekleşen olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen ve görüntüleri Haberturk.com Whatsapp İhbar Hattı'na gönderen Mehtap Ünal, köpeğin zincirlenerek, aç ve susuz bir şekilde ölüme terk edildiğini söyledi.



"LAĞIMIN HEMEN YANINDA KISACIK BİR İPLE KAZIĞA BAĞLI, AYAKLARI BİTKİNLİKTEN HAREKET EDEMİYOR VE GÖZÜNÜN KENARINDA KURTÇUKLAR VARDI. HAVLAYAMIYORDU, SADECE GÖZLERİMİN İÇİNE BAKIYORDU"

Köpeğin dişi olduğunu söyleyen Ünal, “Sevgililer Günü'nü kutlamak için Bolu Abant'ta gidiyorduk. Yanlış bir yola girdik. Yoldan geçerken bana çaresizce bakan bir köpek gördüm. O an durumu idrak edemedim için arabadan inmedim. Kalacağımız otele gittik. İçimde bir sıkıntı oluştu. Sabaha kadar uyuyamadım. Bir gün sonra yanıma mama ve su alarak o köyü tekrar bulmaya çalıştım. Arabadan inip köpeğe yaklaştığımda gözlerime inanamadım. Çukur gibi bir yerden akan lağımın hemen yanında, kıpırdamakta zorluk çekeceği kadar kısacık bir iple kazığa bağlandığını gördüm. Şiddetli bir lağım kokusu vardı, yerler balçık içerisindeydi. Biraz daha yaklaşşınca hayvanın ayaklarının bitkinlikten hareket etmediğini fark ettim. Gözünün kenarında da kurtçuklar vardı. Arka bacakları tamamen yara bere içerisindeydi. Havlayamıyordu sadece gözlerimin içine bakıyordu. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Arabadan mamayı aldım. Poşeti görünce yalvarır gibi bakmaya başladı. Korkunç bir ağrı çöktü içime. Hiç nefes almadan bir torba mama yedi. Beş şişe şaşal su vardı arabada. Onu da getirdim. Hepsini içti. Gözlerime inanamadım o an” dedi.





“GÜLEREK, 'NE OLDU?' DİYE SORDU”



Hayatımın travrasını yaşadım diyen Ünal, “Köpeği besledikten sonra biraz kendime geldim. Etrafta birkaç ev olduğunu fark ettim. Kapılarını çaldım, açan olmadı. Biraz bekledim, tesadüfen bir kadın dışarı çıktı. Gülerek, 'Ne oldu?' diye sordu. Köpeğin sahibini solup, olmadığını sordum. Umursamaz bir tavırla yan komşu olduğunu söyledi. Köpeğin neden bu halde olduğunu sorduğumda, yine umursamaz bir tavırla, 'Birkaç yıl önce kocası öldü, bakmıyor işte' dedi. Gayet umursamaz bir tavır içerisindeydi. Orada bir canlının silüeti vardı. İnsan olması gerekmiyor” dedi.

'SİZ ALIN, BAKIMINI YAPIN, BİZ SAHİPLENDİRİRİZ' İDDİASI...

Köpeğin durumunu ihbar etmek üzere Bolu Belediyesi'ni aradığını söyleyen Mehtap Ünal, “Köpeğin sahibi varsa, alamayız dediler. İnanamadım. Durumu tekrar anlatmaya çalıştım. Yaraları olduğunu ve ölüme terk edildiğini söyledim. Birini yönlendireceklerini söylediler ancak herhnagi bir geri dönüş olmadı. Çektiğim fotoğrafları ve videoyu hayvan hakalrını koruyan bir Whatsapp grubuna gönderdim. Onlarda Bolu Belediyesini aramışlar. Belediye yetkilileri, 'Siz alın, bakımını yapın. Biz sahiplendiririz' demişler. Böyle bir açıklama olabilir mi? Köpeği alıp, kendimle İstanbul'a götüreceğim.



Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri ise konudan haberdar olduklarını belirterek açıklama yapmaktan kaçındı ve açıklama yapmak istemedi.

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