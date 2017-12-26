Geçtiğimiz hafta Bolu Aktaş Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden A.K.'ye (40) apartman girişinde kendisini takip eden bir kişi satırla saldırdı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, şüpheli, apartman sakinlerinin sesleri duyarak çıkması üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştı.

SALDIRGAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI



Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için başlattıkları çalışma kapsamında, apartmanda bulunan güvenlik kameralarıyla çevre binalardaki kameraları ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarını inceledi.



Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Ankara'ya gittiği belirlenen şüpheli İ.P. (32), polis tarafından adresinde gözaltına alındı.

SALDIRIYA UĞRAYAN KADININ EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI



Saldırıyı yapan kişi, ilk sorgusunda saldırı esnasında evin yakınında bulunan bir araçta beklediği iddia edilen A.K.'nin eşi E.K'nin de (48) bulunduğunu söyledi. Bu ifade üzerine ekipler, E.K.'yi de Ankara'da gözaltına alarak Bolu'ya getirdi.



Şüphelilerin saldırıyı neden yaptığı henüz bilinmezken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan, A.K. ile E.K.'nin boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA



Bu arada, apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, ellerinde poşetlerle apartmana girmeye çalışan A.K.'ye şüpheli İ.P.'nin peşinden gelerek satırla vurmaya çalışması yer alıyor.



Kadının apartmanın içine girdiğinde de satırı savurmaya devam eden şüphelinin, apartmandan birkaç kişinin çıkması üzerine hızla uzaklaşması ve yaralanan kadına komşularının yardım etmesi kayıtlara yansıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER