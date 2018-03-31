Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçında Boluspor ile Gaziantepspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Boluspor, 1. dakikada Bentley ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında takımlar 1-0'la soyunma odasına girecekken sahneye Umut Meraş çıktı. Meraş'ın attığı gol, ilk yarının da skorunu belirledi ve Boluspor, devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda sayısız gol fırsatından yararlanamayan Boluspor, rakibini 2-0 mağlup etti ve 6. sıraya yükseldi. Puanını 47 yapan Boluspor, Süper Lig iddiasını sürdürdü. Gaziantepspor ise 7 puanda ve son sırada haftayı kapattı.