Bolu'da yaşayan Ahmet Çevik, boşanma davası açan eşi 28 yaşındaki Sevim Çevik'i, Polis Özel Harekat ve Asayiş Şube ekiplerinin nöbet tuttuğu Valilik binasına 50 metre uzaklıkta, halkın yoğun olduğu Kent Meydanı'nda tabanca ile 4 el ateş ederek yaraladı.



DHA'nın haberine göre olay, saat 10.30 sıralarında Valilik binasının da bulunduğu kent meydanında meydana geldi.



İddiaya göre, Sevim Çevik, eşi Ahmet Çevik'e, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Ahmet Çevik, duruşma öncesi eşiyle görüşmek istedi. Sevim Çevik, eşinin teklifini kabul etmedi. Ahmet Çevik, bir kadın arkadaşıyla Kent Meydanı'nda olduğunu öğrendiği eşinin yanına gitti.



4 KURŞUN YARASI ALAN KADININ DURUMU AĞIR



Çevik çifti halkın yoğun olduğu meydanda tartışmaya başladı. Daha sonra Ahmet Çevik, yanında getirdiği tabanca ile eşine 4 el ateş etti. Karın, bacak, kol ve sırt bölgesinden yaralanan Sevim Çevik'e ilk müdahaleyi meydandaki bankın üzerinde çevredekiler yaptı. Sevim Çevik, daha sonra gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.



Olay yerine 50 metre uzaklıkta Valilik binası önünde nöbet tutan Polis Özel Harekat ve Asayiş Şube ekipleri Ahmet Çevik'i yakaladı. Valilik binasına götürülen Ahmet Çevik, daha sonra polis aracına bindirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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